Roma, la luce in fondo al tunnel di Perotti e Under

La Roma questa sera contro il Milan affronterà la terza di sette gare in ventuno giorni. Con Sampdoria e Borussia M’Gladbach sono arrivati già due pareggi e la squadra di Fonseca ha bisogno di invertire il trend per non far allontanare il treno Champions. Per tornare a essere più competitivi, però, serve anche recuperare dei giocatori dai rispettivi infortuni. Ben 14 sono stati i calciatori colpiti da problemi muscolari o traumatici da inizio stagione. Troppi per garantire ricambi di qualità al tecnico portoghese da un mese a questa parte. Piano piano stanno tornando a disposizione i primi giocatori. Nelle ultime due partite Perotti è sceso in campo negli ultimi minuti e con il Milan tornerà ad essere titolare. Esattamente cinque mesi dopo l’ultima volta, l’argentino comincerà la gara dal primo minuto. In estate non aveva avuto problemi fino al 24 agosto quando una lesione di primo grado lo ha tenuto lontano dai campi per 2 mesi. Dunque l’ultima sua apparizione in Serie A coincide con l’addio di De Rossi alla Roma del 26 maggio scorso, data nella quale mette a segno anche la sua ultima rete in giallorosso.

L’altra buona notizia arriva da Under. Ieri Fonseca in conferenza ha fatto il punto sulla situazione del turco che non è stato convocato, ma che quantomeno ha ricominciato a lavorare interamente in gruppo. Sarà a disposizione mercoledì per la trasferta di Udine. Non da titolare, sia chiaro, ma potrà dare il suo aiuto dalla panchina. Il 2019 dell’ex Basaksehir, d’altronde, non è stato entusiasmante. Delle 33 partite a disposizione nell’anno solare, ne ha giocate solamente 12 (praticamente un terzo). Con Fonseca sembrava poter tornare protagonista e il gol alla prima con il Genoa dava qualche conferma in più a riguardo. Il 4 settembre, però, arriva lo stop in Nazionale. Torna in fretta e furia a Trigoria dove gli accertamenti parlano di lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Sarebbe dovuto tornare dopo un mese, ma gli sono serviti circa 30 giorni in più. Rientrerà alla vigilia di Halloween con la speranza, per lui e per la Roma, che gli scherzetti siano finiti e siano rimasti solo i dolcetti.