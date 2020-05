Roma, la maledizione continua e Fonseca perde i primi pezzi. Pau Lopez 3 settimane out

La Roma chiude oggi la prima settimana di allenamenti e la maledizione infortuni continua. Esattamente giovedì scorso i giocatori giallorossi ultimavano gli screening medici e riprendevano ad allenarsi in forma individuale. Sette giorni dopo gli allenamenti continuano singolarmente, ma vedono il primo stop con Pau Lopez (il 41° stagionale). Lo spagnolo, infatti, ha rimediato nell’allenamento di martedì una microfrattura del polso sinistro che lo terrà fermo ai box per le prossime 3-4 settimane. Praticamente tornerebbe a disposizione con la ripresa del campionato qualora dovesse ripartire a metà giugno. Il resto del gruppo, invece, potrà svolgere normalmente gli allenamenti di gruppo a partire da lunedì prossimo. Gli zero contagi e il fatto che nessuno dei giocatori giallorossi abbia lasciato la Capitale durante il lockdown facilita il maxi ritiro in programma a Trigoria al quale parteciperà anche il portiere infortunato.

Fonseca potrà dunque godere di tutto il gruppo a disposizione (fatta eccezione di Pau Lopez), compresi quelli che prima dello stop erano ancora ai box come Diawara, Zappacosta e Pastore. Buone notizie anche da Zaniolo che 4 mesi dopo l’infortunio al crociato è tornato a correre in campo e a toccare il pallone. Affondi, cambi di direzione e corsetta con la palla: primi segnali di un recupero importante che prevede il suo termine a luglio. Dovesse riprendere il campionato, l’obiettivo è quello di tornare tra i convocati tra la fine di giugno e i primi di luglio. Escluso lo sfortunato episodio accorso a Pau Lopez, Fonseca è comunque soddisfatto della prima settimana di allenamenti: tutti i calciatori si sono presentati bene fisicamente, sintomo di un rispetto dei programmi loro consegnati durante la quarantena.