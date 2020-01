© foto di www.imagephotoagency.it

Due regali in una serata nefasta. Il 2020 della Roma prosegue con le sembianze dell’ incubo che si era intravisto già nella gara d’esordio dell’anno contro il Torino, e nella seconda puntata casalinga contro la Juventus fornisce nuovi elementi che possono essere ragionevole fonte di nuove preoccupazioni. In primis per la maledizione infortuni che non sembra voler abbandonare lo spogliatoio di Fonseca e che ha colpito il crociato di Zaniolo per il quale la stagione può definirsi ragionevolmente compromessa, e poi per le ingenuità che hanno regalato ben due gol in dieci minuti alla capoclassifica. Troppo per non pagare dazio con una sconfitta. Ed allora serve una ripresa, fornita dal mercato ma anche da dettami di gioco che comunque non sono mancati e che sottolineano la bontà del lavoro finora svolto. Ora però serve l’ausilio dei punti, perché davanti continuano a correre ed anche dietro stanno iniziando le rispettive risalite. In attesa della svolta societaria, serve un riscontro tangibile anche sul campo.