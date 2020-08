Roma, la mancata qualificazione in Champions fa risparmiare un milione per Villar

Lo scorso gennaio la Roma acquistava Gonzalo Villar dall'Elche per 4 milioni di euro più 1 di bonus legato al raggiungimento di determinati obiettivi. Come riportato da Plaza Deportiva, tale bonus era legato alla qualificazione in Champions League da parte dei giallorossi, non avvenuta né attraverso il campionato (quinto posto) né attraverso la vittoria dell'Europa League (eliminazione agli ottavi con il Siviglia). Pertanto, i capitolini risparmiano un milione di euro.