Roma, la metamorfosi di Pastore: è tornato giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Metti 44 mila spettatori che battono le mani all’unisono in quella che comunemente viene definita “standing ovation”. Ecco ieri è successo all’Olimpico, più in particolare a Pastore, sostituito da Fonseca solo a due minuti dal termine per Santon. L’argentino, dopo una prima stagione in cui ha pagato a caro prezzo i tanti infortuni muscolari, è finalmente tornato ai suoi livelli, quelli che sperava di vedere da subito Monchi e che in piccolo riabilitano il mercato dello spagnolo. Non solo giocate, vedi quella che porta al tocco di mano di Mario Ruiz e al successivo rigore, ma anche tanto sacrificio. Sono 11, infatti, i palloni recuperati durante la sfida con il Napoli, uno di fondamentale importanza a 15 minuti dal termine su Insigne dopo essersi fatto 50 metri di corsa indietro. Era dalla stagione 2010-11 che non faceva registrare numeri così. Solo una volta ha fatto meglio in Serie A ed era con la maglia del Palermo nella gara contro la Fiorentina recuperando ben 15 palloni. Insomma, Pastore è lo specchio di questa Roma, costretta a rinascere dopo una stagione difficile e rigenerato dalla cura Fonseca. Il tecnico portoghese nel post partita dice: “E’ solo merito di Javier se gioca così”. El Flaco in mix, invece, ringrazia il tecnico che ha creduto in lui anche quando non era una prima scelta e ora si augura di poter giocare addirittura la sesta partita consecutiva, quella di giovedì contro il Borussia M’Gladbach. Al di là delle assenze, sembra difficile rinunciare a un giocatore così. Deve solo ritrovare un pizzico di reattività in più sotto la porta e poi la metamorfosi sarà finalmente completa. Sì, perché di trasformazione si tratta. Pronto a giocare mediano qualora servisse perché come detto da Pastore stesso: “I recuperi di Kluivert e Zaniolo ci danno voglia di correre. Quello ci porta l'ambizione e la voglia di non mollare neanche un pallone”.