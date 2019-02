Roma, la mini-rivoluzione di DiFra per ritrovare il sorriso perduto

Eusebio Di Francesco non pensa alle dimissioni e fa bene. Guai se avesse fatto passare il messaggio di essere pronto a gettare la spugna, soprattutto in vista della delicata sfida di questa sera contro il Milan. Il tecnico dell Roma, archiviata (si fa per dire, almeno al momento) la serataccia di coppa contro la Fiorentina ha portato degli accorgimenti nella formazione iniziale con la speranza di ottenere un buon risultato e far tornare il sorriso dalle parti di Trigoria. C'è Karsdorp dall'inizio, rientra De Rossi (rimediando così alle squalifiche di Nzonzi e Cristante) e alle spalle di Dzeko c'è Schick insieme a Zaniolo e Florenzi. El Shaarawy parte dalla panchina, come Marcano, Kluivert e Pastore. L'obiettivo è rappresentato dai tre punti in palio, per tornare al quarto posto e rassenerare gli animi. In caso contrario, potrebbero arrivare anche decisioni drastiche.