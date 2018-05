Roma, la missione è trattenere Alisson. E Nainggolan può partire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo di Monchi in vista della prossima stagione è quello di trattenere Alisson Becker, ieri alla 22esima sfida stagionale senza subire reti. Lo stesso giocatore pare molto contento del trattamento giallorosso e dunque il matrimonio potrebbe proseguire nonostante l'interessamento di squadre come il Real Madrid. Uno che potrebbe partire invece, è Radja Nainggolan. Dopo una stagione d'alti e bassi, il suo nome è finito nella lista dei potenziali sacrificabili e se arriverà un'offerta interessante non verrà certo spedita al mittente senza prima fare un ragionamento ad ampio raggio.