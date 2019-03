© foto di Federico Gaetano

Daniele De Rossi è in scadenza con la Roma e a breve dovrà decidere se continuare a giocare oppure se intraprendere un nuovo percorso. Il classe '83 è in scadenza a giugno, mentre sua moglie Sarah Felberbaum ne ha parlato attraverso un'intervista concessa a Vanity Fair. "Per tutta la vita ha fatto il calciatore, tutti i giorni della settimana. Ma è una delle persone più sagge che conosco: il lavoro non lo porta a casa, le difficoltà non passano attraverso la porta se non per un confronto. Ne ha passate di tutti i colori, sia al lavoro sia nella vita personale, in passato. Eppure in quest’ultimo periodo, con davanti la fine della carriera, mai una volta l’ho visto depresso. Di cattivo umore". Eppure, l'attrice non nega che sono settimane di riflessione in casa De Rossi: “Gli lascio libertà totale. Un’esperienza all’estero, perché no? Lui si fa molti più problemi, come facciamo con i nonni, i figli. È molto legato alla sua famiglia. Io sono diversa, dico: prendiamo i bambini e andiamo”.