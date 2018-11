Roma, la moviola: il gol di Lorenzo Pellegrini è irregolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pellegrini, l'1-2 è in offside". Così il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola che analizza con la sua moviola la vittoria della Roma a Mosca contro il CSKA: "Al momento del passaggio di Cristante - si legge -, Pellegrini è d'un soffio oltre Nababkin. Il problema è che il pallone colpisce anche l'anca destra di Dzeko e in quel momento Pellegrini è nettamente in fuorigioco". Giusto il doppio giallo rifilato a Mangnusson