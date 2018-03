Roma: la notte, il sogno & il grande incubo

Fonte: Da Roma

LA NOTTE - Roma ieri si è svegliata con la solita sensazione di terminare la giornata con il più classico del 'mai una gioia' ed è andata a dormire gioendo come una bambina di fronte al più bello dei regali. Il passaggio del turno non era certo impossibile, ma visti i precedenti, serpeggiava un leggero pessimismo che solo al triplice fischio finale, si è volatilizzato spinto via dai cori festosi dell'Olimpico. Una notte dolcissima, che i giallorossi e i suoi tifosi non vivevano da dieci anni e che finalmente, contro a ogni pronostico di inizio stagione, la Roma è tornata a godersi con quell'orgoglio sincero che fa gonfiare il petto a coloro che sostengono non solo una squadra di calcio, ma anche la città eterna.

IL SOGNO - Da un momento all'altro, a distanza di 95 minuti, si è passati dal fare i conti con una stagione che avrebbe potuto concludersi con la 'sola' ricerca di un altro piazzamento Champions League a, addirittura, sognare con più di un pizzico di follia, la possibilità di arrivare in fondo alla competizione per club più importante al mondo. Complice il risultato inatteso del Siviglia contro il Manchester United, mentre lo stadio andava via via svuotandosi, una delle frasi più ricorrenti sussurrate dai tifosi era proprio: "E se al sorteggio...". Un grande sogno, incrociare una squadra abbordabile per andare a giocarsi un qualcosa di unico. Detto che nessuna squadra è abbordabile in Champions, sognare non costa niente.

IL GRANDE INCUBO - Allo stesso tempo in città si vive con apprensione un altro possibile ostacolo che nessuno vorrebbe dover superare ai quarti. Non stiamo parlando né del Barcellona né del Manchester City, bensì della Juventus. Non perché i bianconeri vengano considerati imbattibili, anzi, in molti pensano che sia anche uno degli avversari più alla portata, visto che si tratta di un avversario più che leggibile e conosciuto, ma piuttosto perché in caso di eliminazione, il dolore sarebbe doppio. La rivalità è ormai ai massimi livelli dopo le stagioni passate a rincorrere la Vecchia Signora e se sfida deve essere, tutti si augurano di poterla rimandare alla fase successiva, visto che la semifinale, avrebbe tutto un altro sapore. Significherebbe, anche solo raggiungendola, fare la storia. E allora il grande incubo si traasformerebbe in un gran bel sogno tutto da vivere.