Roma, la nuova offerta di Friedkin dopo la chiusura del bilancio: ipotesi interregno

vedi letture

I mesi di giugno e luglio saranno decisivi per far ripartire la trattativa tra Pallotta e Friedkin e dunque per il futuro della Roma. Il magnate statunitense, sparito a marzo dopo l'inizio dell'emergenza Covid-19, è pronto a presentare una nuova offerta al ribasso rispetto ai 710 milioni proposti a dicembre, ma lo farà solo dopo l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissata per il 29 giugno. Una volta chiuso il bilancio Friedkin si farà un'idea più precisa del valore del club post Coronavirus e a quel punto formulerà una nuova offerta.

Ipotesi interregno - Dagli Stati Uniti arriva anche l'ipotesi di un periodo in cui Friedkin potrebbe affiancare Pallotta fino a una cessione del club che potrebbe arrivare solo in un secondo momento. In ogni caso i dirigenti romanisti restano a guardare in attesa di avere nuove notizie. L'unica cosa certa è che nel corso del mercato dovranno partire tutti i giocatori in esubero. Per il bene dei conti e per salvaguardare la presenza dei giovani talenti come Pellegrini e Zaniolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.