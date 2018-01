Roma, la panchina pesa: Skorupski ha chiesto la cessione

© foto di Federico Gaetano

L'esplosione di Alisson e il poco spazio a disposizione potrebbero a breve portare lontano da Roma Lukasz Skorupski, secondo portiere della Lupa, in campo solo una volta in questa stagione (in Coppa Italia contro il Torino). Il polacco ha chiesto di essere ceduto ad un’altra società per poter giocare con continuità, anche se al momento non risultano esserci offerte per lui, stando a quanto riferisce Sky.