Roma, la panchina può attendere. De Rossi vicinissimo al rinnovo

© foto di Federico Gaetano

Rinnovo in arrivo per Daniele De Rossi, secondo la Gazzetta dello Sport. Il capitano giallorosso, si legge, è sempre più vicino alla firma sul prolungamento con la Roma, club in cui chiuderà la carriera prima di intraprendere nuove avventure professionali. E dalla sua avrà Di Francesco, che ieri in conferenza si è espresso favorevolmente verso l'idea di diventare allenatore in futuro.