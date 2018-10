Roma, la proposta de Il Messaggero: "De Rossi merita un futuro alla Totti"

Il responso della massima competizione europea, che dopo la passata giornata di en plein per le squadre italiane ha fornito risposte differenti negli ultimi impegni, riapre in maniera netta e inequivocabile la pagina di campionato legata alla rincorsa alla prossima di Champions League,...

Il Corriere della Sera e il ko rossonero in Europa: "Milan in ginocchio"

Tuttosport in prima, Agnelli: "Ronaldo è innocente"

Leggo e il ko rossonero contro il Betis: "Milan flop anche in Europa"

Roma verso il Napoli, Il Messaggero: "Eusebio in stile derby"

Il Corriere di Bologna verso il Sassuolo: "Cambia il calcio sulla via Emilia"

Il Corriere Verona in prima pagina: "Doccia fredda Chievo"

La Nazione verso la sfida contro la Juve: "Empoli non teme CR7"

AS verso il Clasico: "Marcelo ci sarà al Camp Nou"

"De Rossi merita un futuro alla Totti". È questa la proposta de Il Messaggero per il futuro di Daniele De Rossi : un anno di rinnovo e poi altri un destino da dirigente per capitan futuro, ormai divenuto capitan presente dei giallorossi.

