Roma, la prossima settimana nuovo incontro per Milik. Con Under al Napoli

vedi letture

Come si legge sulle pagine de Il Mattino la prossima settimana andrà in scena un nuovo incontro fra Roma e Napoli per cercare di trovare l'accordo per l'affare Arkadiusz Milik, attaccante polacco che i giallorossi hanno scelto per sostituire Edin Dzeko. La Roma - si legge - proverà ancora una volta ad inserire un giovane nella trattativa per abbassare il conguaglio economico in favore del Napoli, tuttavia è difficile pensare che il club azzurro possa accettare. La trattativa però prosegue, con Under promesso sposo azzurro.