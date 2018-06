Roma, la richiesta all'Inter per Nainggolan è di 40 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport spiega che la Roma, per cedere Radja Nainggolan, chiede 40 milioni di euro. Troppi per l'Inter, in questo momento, se James Pallotta dovesse decidere di scendere a 30 allora l'affare potrebbe chiudersi. Intanto su Rafinha c'è il Tottenham, mentre l'Inter prepara 20-25 milioni di euro per prenderlo dal Barcellona.