Roma, la rinascita di Dzeko: già eguagliate le reti della scorsa Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma-Lazio 1-1 (26’ Dzeko, 34’ Acerbi)



Edin Dzeko è letteralmente rinato. L'attaccante della Roma, autore questa sera del suo nono gol in campionato nel derby pareggiato 1-1 contro la Lazio, ha già eguagliato le reti segnate nella Serie A della passata stagione. Un bottino sicuramente prezioso al giro di boa, considerando anche le sue tre realizzazioni in Europa League tra Istanbul Basaksehir e Wolfsberger.

Con 12 gol complessivi e 6 assist in 26 partite (contro i 14 gol e 10 assist in 40 presenze del 2018-2019), Edin Dzeko il 26 di gennaio ha così già ripreso per mano la sua squadra a suon di giocate decisive. E non è certo un caso che oggi ne sia, per distacco, il miglior marcatore stagionale (+6 centri sull'infortunato Nicolò Zaniolo). Una grande notizia per il popolo giallorosso, che anche grazie all'ottimo lavoro tattico, tecnico e psicologico del nuovo allenatore Paulo Fonseca è riuscito a riabbracciare finalmente il suo miglior cannoniere. Sempre più leader della Roma di ieri, di oggi e di domani, dopo essere stato a un passo dall'Inter appena qualche mese fa.