© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ambiente surriscaldato a Oporto, al momento di imbarcarsi per il ritorno a Roma. Il direttore sportivo Monchi, dopo le parole dei tifosi, ha urlato "Siete bravi voi, in sei mesi vengo a prendervi uno a uno”, in risposta a chi lo criticava. Pronta la replica dei tifosi. "Devi stare zitto, vattene", le parole raccolte dagli inviati di Gazzetta.