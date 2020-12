Roma, la rivincita di Ibanez: torna a Bergamo da top player

Atalanta-Roma non può essere una partita come le altre per Roger Ibanez. Arrivato lo scorso gennaio nella Capitale proprio da Bergamo, oggi si è già preso una sua piccola rivincita ascoltando le parole di Gasperini di ieri in conferenza stampa. “Su di lui vi dico la verità, siamo tutti dispiaciuti: poteva essere un giocatore importante per l’Atalanta, si era pensato di darlo in prestito. Veniva da un campionato straniero e a differenza di Romero aveva fatto pochi campionati in Italia. Forse aveva bisogno di un po’ di tempo” prova a spiegare il tecnico nerazzurro, ma di tempo in realtà non glie ne serviva poi così tanto perché da dopo il lockdown si è conquistato una maglia da titolare nella Roma, senza mai più uscire fatta eccezione in tre occasioni in Serie A, due delle quali per un problema muscolare e solo una per scelta tecnica. Quest’anno, ad esempio, delle 12 gare di campionato non ne ha saltata una, cominciando sempre dal primo minuto. Fonseca ha approfittato dell’Europa League per fargli tirare il fiato qualche volta e nonostante questo proprio in coppa arriva il primo, e fin qui unico, gol con la maglia giallorossa.

In questi giorni più del solito sogna un’altra rete con la maglia della Roma e chissà che non possa riuscirci oggi a Bergamo per dedicarla alla piccola Antonella, la figlia nata questa settimana, e per acuire ancora di più il rammarico dell’Atalanta che forse troppo frettolosamente ha lasciato andare uno dei prospetti più interessanti di cui il mercato europeo dispone. I Friedkin, proprio per questo, vogliono evitare che a fine stagioni scappi verso nuovi lidi e con il nuovo anno l’idea è di rinnovargli il contratto con un sostanzioso aumento visti i 750 mila euro (comprensivi di bonus) percepiti oggi. La sensazione è che la Roma debba sbrigarsi perché già negli ultimi giorni di mercato diversi club inglesi avevano bussato alla porta di Trigoria, trovando però chiuso. Ecco, i tifosi e Fonseca sperano che la porta rimanga tale. Anzi meglio ancora, se venisse blindata.