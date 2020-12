Roma, la rivincita di Pellegrini e il rinnovo si avvicina

“Non capisco come si possa criticare un romano e romanista come Pellegrini” aveva detto Paulo Fonseca dopo la sfida con il Sassuolo che aveva visto scagliarsi contro il sette giallorosso il mondo dei social. La risposta del vice capitano, dopo quella sul suo profilo Instagram, è arrivata anche in campo: gol e assist come non gli succedeva da tempo. Era quasi un anno, infatti, che Pellegrini non segnava in campionato. Lo aveva fatto per l’ultima volta il 20 dicembre 2019 al Franchi contro la Fiorentina, dopo si era ripetuto in Coppa Italia a inizio gennaio con il Parma con una doppietta e poi più nulla, complice una condizione non ottimale, alcuni acciacchi fisici, il lockdown e solo successivamente anche un cambio di ruolo che lo ha allontanato molto dalla porta. Già perché Lorenzo viene ‘sacrificato’ in mediana per lasciare spazio all’esperienza di Pedro e Mkhitaryan sulla trequarti. Così facendo Fonseca rinuncia anche agli 11 assist messi a segno grazie a un ruolo più vicino alla punta in favore di un equilibrio di squadra che ha lanciato la Roma vicina alla vetta della classifica in questo avvio di stagione.

Le assenze del Dall’Ara, però, riportano Pellegrini dove lo stesso calciatore a più riprese nelle ultime stagioni ha dichiarato sentirsi più a suo agio: sulla trequarti. Non sono un caso anche le parole di Dzeko dopo il 5-1 contro il Bologna. “Ormai ci capiamo molto bene con Lorenzo. Io vengo sempre dietro e gli dico di passarmi il pallone, sono un po’ pesante ma ogni tanto ci conviene” ha commentato il bosniaco lanciando un chiaro indizio a Fonseca. D’altronde il recupero di Smalling, consente al portoghese di poter contare nuovamente su Cristante (non dalla prossima perché squalificato) al fianco di Veretout e poter utilizzare dunque Pellegrini più alto dando anche un turno di riposo quando serve a Mkhitaryan e Pedro. In tutto questo i Friedkin hanno deciso: il primo rinnovo sarà proprio quello del sette giallorosso e per formalizzarlo si aspetterà l’arrivo di Tiago Pinto e quindi il nuovo anno. Una cosa, però, ha fatto indubbiamente piacere a Lorenzo ed è la difesa a scudo della Roma dopo le critiche. Fienga su tutti: “Non accetto critiche sulla personalità dei nostri ragazzi”. A chiudere la pratica poi ci ha pensato Pellegrini rispondendo sul campo.