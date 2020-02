vedi letture

Roma, la scrivania di Petrachi scotta nonostante il contratto fino al 2022: tre le candidature

Gianluca Petrachi è già in bilico, a Roma. La sfuriata del direttore sportivo durante la presentazione di Ibanez, Perez e Villar, ha preso in contropiede il club, che ha preso le distanze in privato. "Volevo solo difendere la Roma", il virgolettato riportato da Il Messaggero dal dirigente che ha un contratto fino al 30 giugno 2022. Le prime candidature sono iniziate a circolare: da Andrea Berta a Fabio Paratici, passando per Daniele Faggiano.