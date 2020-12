Roma, la seconda giovinezza di Mkhitaryan: solo una volta in carriera era partito meglio

vedi letture

Il 2020 passerà alla storia come l’anno della pandemia, ma non per tutti potrà avere lo stesso valore o significato. C’è chi, infatti, è riuscito comunque a emergere e tra questi figura Mkhitaryan, arrivato nell’estate del 2019 in prestito secco nelle ultime ore di mercato e oggi giocatore imprescindibile nello scacchiere di Fonseca. Eppure la prima parte di avventura in giallorosso sembrava ricalcare gli ultimi anni in Premier League con qualche acciacco di troppo, ma lo switch è arrivato nel tanto agognato 2020 nelle quali disputa 33 partite tra campionato e coppa segnando 13 volte e fornendo 12 assist. Numeri alla Miki verrebbe da dire, con questa stagione che lo ha visto titolare sempre in campionato nelle prime undici giornate come non gli accadeva dal 2017 quando iniziò bene con il Manchester United salvo poi essere ceduto all’Arsenal a gennaio.

Il rendimento di quest’anno con la Roma, però, è quasi ineguagliabile. Sette gol e sette assist dopo undici giornate di campionato e un girone di Europa League. Solo una volta partì meglio, ma bisogna tornare indietro alla stagione 2012-13 quando Mkhitaryan vestiva la maglia dello Shakhtar. Otto anni fa, con lo stesso numero di partite, era già arrivato a 16 gol e 5 assist. A fine stagione le reti furono addirittura 29 in totale, numeri ai quali si riavvicina solo nella stagione 2015-16 al termine delle competizioni aveva fatto registrare 23 volte il suo nome nel tabellino dei marcatori e 32 in quello degli assist. Nelle prime 11 più il girone di Champions, però, rispetto a oggi mancava comunque un gol dei 7 messi a segno fin qui con i giallorossi. Insomma, dati indubbiamente incoraggianti per un calciatore sul quale la Roma sta lavorando per estendere il contratto che scade nel 2021 (con opzione) almeno di un'altra stagione e forse già prima di Natale.