Roma, la sfortuna si accanisce: lo score dei ko è da brividi

Tredici in dieci partite. Uno score che, stessimo parlando di un centravanti, racconterebbe un inizio di stagione da favola, ma che invece rapportato ai primi mesi della stagione della Roma, fa riferimento ad un’emergenza infortuni che non vuole proprio saperne di spegnersi. La squadra di Fonseca ha proseguito il suo trend largamente negativo anche nella gara contro la Sampdoria, negativa dal punto di vista del risultato che non è andato oltre ad uno scialbo pareggio senza reti, ma drammatica anche per quanto concerne l’infermeria. Alla già nutrita lista di questo avvio di stagione si sono infatti aggiunti in rapida sequenza Kalinic e Cristante, riducendo al lumicino il ventaglio di scelte disponibili per il tecnico dei giallorossi. Oltre all’ormai annoso morbo di Trigoria, che nemmeno la rizollatura dei campi di allenamento sembra avere risolto, si segnala una inequivocabile dose di sfortuna che sta realmente mettendo in ginocchio la profondità della rosa costruita in estate. La fase calda della stagione, con partite potenzialmente decisive in Italia ed in Europa, dovrà dunque essere affrontata in preda all’emergenza, con un Fonseca in più in panchina ma senza che, voltando lo sguardo, il portoghese possa avere l’imbarazzo della scelta per chi far scendere in campo.