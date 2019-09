Roma, la sosta di settembre porta bene: l’ultima sconfitta con Zeman

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma prepara il rientro dalla sosta con uno sguardo al passato e può sorridere. Se durante l’era americana sono cambiati calciatori, dirigenti e allenatori, una cosa è rimasta sempre la stessa. Dopo il primo impegno con le Nazionali, i giallorossi hanno fatto sempre bene o quasi. In 8 stagioni sono 4 le vittorie, 2 i pareggi e altrettante le sconfitte. Il segno “X” arriva negli ultimi due anni con Di Francesco. Lo scorso con il Chievo (2-2 in casa) e quello prima con l’Atletico Madrid vista l’impossibilità di giocare al rientro con la Sampdoria. I 4 successi sono targati Spalletti e Garcia, mentre per trovare a una sconfitta bisogna risalire a Zeman e Luis Enrique con il boemo ultimo per ordine di tempo. Era la stagione 2012-13 la stessa che porterà alla sconfitta in finale di Coppa Italia con la Lazio e che vide la Roma perdere contro il Bologna dopo il break per le Nazionali in modo rocambolesco. Giallorossi avanti 2-0 e rimontati nei minuti finali con la doppietta di Gilardino e la rete di Diamanti.

SPECIALISTA - Domenica con il Sassuolo, Fonseca si augura di poter mantenere il trend degli ultimi anni e centrare la prima vittoria sulla panchina capitolina dopo i pareggi con Genoa e Lazio. Il curriculum del portoghese d’altronde parla chiaro. Nella sua carriera d’allenatore ha perso solo una volta al rientro dalla sosta a settembre. Siedeva sulla panchina del Braga e l’Estoril lo sconfisse per 1-0. La stagione 2015-16 fu comunque esaltante con un buon percorso in Europa League che gli valse poi anche la chiamata da parte dello Shakhtar. Il bilancio poi è chiaro: in 8 partite sono 4 le vittorie, 3 i parenti e una sola sconfitta. Che sia il Deportivo Aves, il Pacos Ferreira, il Porto o il Donetsk poco importa. Ora deve far bene con la Roma perché i tifosi giallorossi aspettano ancora il primo successo stagionale e dopo gli ultimi colpi di mercato le aspettative sono cresciute. Fonseca è avvisato.