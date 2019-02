© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non si decolla. Al contrario, la picchiata sembra non avere fine. I risultati della Roma raccontano dall’inizio del campionato una situazione difficile da decifrare, in cui i giallorossi alternano momenti di gloria effimera ad altri di profondo disagio dal punto di vista dei risultati e del gioco. Da ultimo, il riscontro di una vittoria contro il Milan che doveva arrivare dopo la cocente umiliazione patita in coppa Italia e che invece non è arrivata, aprendo un baratro nel quale i giallorossi non possono affondare. A prescindere dalle colpe, da affibbiare all’uno o all’altro, quello che serve è una scossa. Una svolta tecnica che chiuda un capitolo e ne apra un altro, per rinvigorire una rosa costruita senza che il sistema di gioco la supportasse, e che necessita di essere valorizzata più di quanto sia tuttora avvenuto. Per questo il ciclo di Di Francesco sembra destinato ad avviarsi verso il suo epilogo, aprendo la strada a ciò che ci sarà dopo. Un bilico sul quale la proprietà ha già deciso quale strada intraprendere. A prescindere dalla scelta, che sarà comunque diversa rispetto alla strada di oggi.