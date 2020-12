Roma, la terza vita di Pastore: sei mesi per scrivere il futuro

A volte ritornano. E questa volta è proprio il caso di dirlo se parliamo di Javier Pastore. Ieri a Trigoria si è allenato insieme agli altri infortunati nonostante la ripresa fosse in programma per oggi alle 15 e proprio questo pomeriggio dovrebbe tornare in gruppo per lavorare con il resto della squadra. Clinicamente è guarito e ha recuperato, ora va testato con i compagni in allenamento per migliorare la sua condizione e provare anche a farlo tornare tra i convocati. Servirà ancora del tempo, ma la cosa importante per l’argentino è essersi messo alle spalle un vero e proprio calvario. Quella di Pastore a Roma potrebbe diventare la sua terza vita in giallorosso. La prima non fu felicissima: arrivato come ciliegina sulla torta nel mercato di Monchi (24,7 milioni dal PSG), ebbe subito problemi di natura prima tattica e poi fisica. L’infortunio al polpaccio non hanno mai permesso all’argentino esprimersi con continuità.

Con Fonseca, poi, sembrava rinato, tanto da arrivare a giocare sette gare consecutive da titolare, cosa che non gli accadeva da tempo. In un momento in cui la Roma faticava a schierare undici calciatori per via dei tanti infortuni, Pastore si rivelò determinante, ma prima dello scorso Natale arriva un’altra batosta. Un edema osseo all’anca ha fatto sì che nella seconda parte dell’anno giocasse appena 70 minuti in tre partite, costringendo il giocatore ad operarsi in estate a Barcellona. Anche i rapporti con il club non erano dei migliori perché non erano piaciute delle dichiarazioni (‘il club ha bisogno di soldi, sarà costretto a vendere') sulla situazione economica societaria e contestualmente si iniziava a vociferare di una possibile rescissione contrattuale.

Nel frattempo l’11 agosto viene operato ed esattamente tre mesi dopo torna nella Capitale speranzoso di poter dare una mano alla squadra quanto prima. “La società mi è stata vicina” ha detto l’11 novembre e per il momento sono state messe da parte vecchie ruggini e l’ipotesi che già a gennaio, a meno di offerte clamorose, le due strade si possano separare. La Roma vorrebbe riparlarne a giungo augurandosi che nei prossimi sei mesi possa veder rivalutato, almeno in parte, il cartellino dell’argentino. Dal canto suo il trequartista vuole chiudere la pagina più nera della sua carriera che per qualche secondo lo ha fatto titubare addirittura di poter tornare a giocare a pallone. La strada è ancora in salita, ma El Flaco proverà a rinascere ancora una volta.