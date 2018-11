Roma, la trasferta di Mosca penultima spiaggia per Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, la sfida di domani contro il CSKA Mosca in Champions League ha il sapore della penultima spiaggia per Eusebio Di Francesco, tecnico che continua a essere difeso dai dirigenti giallorossi ma che non può perdere la gara contro i russi per non tornare immediatamente nell'occhio del ciclone soprattutto con l'idea che poi contro la Sampdoria in campionato dovranno arrivare forzatamente i tre punti per non perdere ulteriore terreno dal primo posto della Juventus e dal quarto posto occupato da Milan e Lazio.