Roma-Lazio alla 18^, c'è un solo precedente: finì 2-2 e Totti festeggiò col selfie

Solo una volta il derby di Roma si è giocato alla 18^ giornata come sarà in questa nuova stagione. Bisogna tornare al 2014/15 quando, in casa della Roma, la Lazio chiuse il primo tempo in vantaggio per 2-0 (gol di Mauri e Anderson) prima della doppietta di Totti nella ripresa che fissò il punteggio sul 2-2 festeggiando con il celeberrimo selfie con dietro la Curva Sud.