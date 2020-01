Roma-Lazio, i voti ai tecnici: Fonseca le azzecca tutte, Inzaghi in difficoltà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma-Lazio 1-1 (26’ Dzeko, 34’ Acerbi)



Tanta Roma, poca Lazio. Il 174° derby della capitale termina con un pareggio che, per quanto visto in campo, accontenta sicuramente più i biancocelesti che i giallorossi. Si ferma dunque a quota 11 la striscia di vittorie consecutive della truppa di Inzaghi, in evidente difficoltà per due tempi e davvero troppo timorosa contro un’avversaria più aggressiva, propositiva e intensa dall'inizio alla fine.

PAULO FONSECA 6,5 - Le azzecca tutte nel derby: da Spinazzola a Santon, passando per il ritorno di Cristante e i due velocissimi trequartisti Under-Kluivert sugli esterni offensivi. La sua Roma questa sera avrebbe senza alcun dubbio meritato una vittoria, anche se la gara dell’Olimpico le lascia comunque qualche consapevolezza in più per il prosieguo della stagione. Solo applausi dunque per il tecnico portoghese, che continua a far ricredere anche i più scettici con una gestione davvero difficile da attaccare. Peccato, col senno di poi, per quella sciagurata papera del suo portiere...

SIMONE INZAGHI 5,5 - Quella di stasera è una delle peggiori Lazio della stagione. Contratta, impaurita e per niente propositiva, eppure capace di prendersi un pareggio che ai punti sta davvero stretto ai suoi avversari di giornata. A “deludere” Inzaghi sono stati in particolare proprio quei giocatori che finora ne avevano fatto le fortune: i Fab Four Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Correa e Immobile. Tutti insufficienti, tutti fuori dal match anche a causa di qualche problemino fisico. Difficile quindi chiedere di più all'allenatore biancoceleste a livello tecnico, anche se l’approccio mentale della sua squadra non può essere certo questo se l’obiettivo è continuare a guardare le stelle.