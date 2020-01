© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kluivert e Under al fianco di Pellegrini sulla trequarti, Santon a destra e Spinazzola a sinistra. Sul fronte opposto, partono dal 1' invece tutti i titolarissimi biancocelesti (c'è anche bomber Immobile). Sono queste le scelte di Fonseca e Inzaghi per il derby della capitale in programma all'Olimpico alle ore 18 e valido per il 21° turno di Serie A.

Ecco, nel dettaglio, le formazioni ufficiali di Roma e Lazio:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.