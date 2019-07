Roma, le alternative a Lovren per la difesa: c'è anche il polacco Glik

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Analizzando il mercato in difesa della Roma, La Gazzetta dello Sport sottolinea anche quelli che potrebbero essere gli altri nomi qualora non dovesse andare in porto la pista che porta a Dejan Lovren, 30 anni, centrale difensivo del Liverpool. Come detto, le alternative non mancano, anche se i nomi di Rugani e Pezzella appaiono non facili. Detto che a Petrachi piacciono anche i brasiliani Verissimo del Santos e Jemerson del Monaco, non è da escludere che si possa puntare su un uomo d’esperienza come il polacco Kamil Glik, 31 anni, anche lui del Monaco, club con cui tra l’altro si stanno trattando le uscite di Nzonzi e Schick.