© foto di Federico De Luca

Arrivano le cifre dell'operazione Jordan Veretout dal sito della Roma. Il centrocampista francese arriva in prestito oneroso da 1 milione di euro con l'obbligo di riscatto fissato a 16 milioni,condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte di A.S. Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi.