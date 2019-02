Roma, le critiche a Kolarov complicano il futuro del serbo. C'è l'Atletico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le critiche della tifoseria nei confronti di Aleksandar Kolarov possono condizionarne il futuro in casa Roma. Ne scrive Leggo, secondo cui, nonostante lo spogliatoio si sia schierato compatto a fianco del serbo, anche via social, quest'ultimo stia valutando il suo futuro. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 è ora più complicato e alla finestra vi sarebbe l'Atlético Madrid.