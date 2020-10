Roma, le eurorivali: CSKA, 5° pari in 6 partite. Cluj invincibile, Young Boys va al comando

CSKA Sofia che non va oltre il pareggio in trasferta contro l'Arda. Finisce 1-1 e prosegue la striscia negativa per gli uomini di Stamen Belchev. Dopo un'ottima partenza, la squadra ha infilato una striscia senza vittoria che dura da 6 partite, fatte di 5 pareggi e una sconfitta. Quinto posto in classifica, primo posto distante sette lunghezze.

Ottimo stato di forma del Cluj, che ad eccezione dell'eliminazione ai calci di rigore contro la Dinamo Zagabria nei turni di qualificazione di Champions, non perde una partita nei 90' da quattro mesi. Successo sul campo del Voluntati grazie alla rete di Catalin Itu. In classifica la squadra di Dan Petrescu è seconda, unica imbattuta in campionato, a tre lunghezze dall'Universitatea Craiova.

Successo di misura dello Young Boys contro il Lucerna che vale il primo posto in classifica, con i bernesi che superano il San Gallo sconfitto a Lugano. 2-1 nell'ultimo turno per gli uomini di Gerardo Seoane, che ribaltano lo svantaggio iniziale nella ripresa con le reti di Meschack e Nsame.