Roma, le eurorivali: pareggiano tutte. Young Boys resiste in 10 dal 66'

Inizio di stagione complicato per lo Young Boys, che nell'ultimo turno di Super League svizzera non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Servette. Ed è andata anche bene alla squadra di Gerardo Seoane che si è ritrovata in dieci uomini dal 66' per l'espulsione di Sierro. Il pari del San Gallo permette di mantenere la distanza sul primo posto a due sole lunghezze.

Solo un pareggio per il Cluj sul campo del Viitorul. La squadra di Dan Petrescu perde così ulteriore terreno nei confronti dell'Universitatea Craiova, ora distante sei punti dopo appena sei partite di campionato. L'eterno Deac (34 anni) salva una situazione che si stava complicando, con gli avversari a condurre la partita sin dal 7'.

Pari anche per il CSKA Sofia, in casa contro il Beroe. Antov evita il peggio dopo lo svantaggio iniziale. Da segnalare la presenza dal 1' dell'italiano Stefano Beltrame mentre ad agire al centro dell'attacco l'ex Chievo Ali Sowe. CSKA che in classifica è quarto, a quattro lunghezze dal Lokomotiv Plovdiv che però ha una partita in meno.