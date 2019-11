Roma, le magie di Zorro: Fonseca ha restituito una realtà al campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i diversi modi possibili per affrontare le difficoltà, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha scelto di aguzzare l’ingegno e trovare soluzioni all’interno dei problemi, regalando alla sua squadra un abito tattico piacevole e soprattutto funzionante. Nel momento della massima sfortuna, con quell’accatastarsi di infortuni tutti nella stessa zona di campo che avevano portato i giallorossi a riflettere anche sulla possibilità di tornare sul mercato per qualche svincolato, il portoghese ha avuto l’intelligenza di reperire in Gianluca Mancini la risposta ai suoi problemi, inserendolo in un contesto tattico quasi inedito (fatta eccezione per le giovanili della Fiorentina in cui l’ex Atalanta aveva giocato anche in quel ruolo) trovandone ispirazione per la costruzione di una struttura di squadra solida e concreta. Da lì in poi ecco a pioggia i risultati: con la valorizzazione del talento di Zaniolo, e con il ritorno alla ribalta di Pastore dopo che per oltre una stagione la classe dell’argentino era stata messa colpevolmente in naftalina. Insomma un regalo al campionato, oltre che a sè stesso ed ai tifosi giallorossi. Con la consapevolezza che le facili ironie di iniziò anno su una difesa troppo ballerina dovranno fare i conti con la solidità di un allenatore che sta dimostrando che le motivazioni che hanno spinto la dirigenza capitolina a puntare su di lui avevano fondamenta solide e corrette.