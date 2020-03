Roma, le ore della rivoluzione

Le ore della svolta sono sempre più vicine. In casa Roma gli ultimi giorni della passata settimana sono stati quelli degli incontri decisivi per stabilire un passaggio di proprietà che diventerà ufficiale forse già in giornata ed aprirà l’era Friedkin. Da lì in poi partiranno le valutazioni rispetto ai professionisti che ne prenderanno parte animando la sfera dirigenziale giallorossa nel futuro prossimo ed anteriore, comprese le possibilità legate a stravolgimenti di sorta che ad oggi é prematuro cercare di vaticinare anche alla luce di un campionato ancora lontanissimo dalla sua conclusione (se mai ci sarà). La certezza unica risiede dunque nella vicinanza alla fumata bianca, con i ritardi rispetto all’annuncio legati solo a dettagli e lontani anni luce dalle voci legate a presunti problemi tra le parti che invece non sussistono. La Roma americana avrà presto la sua nuova anima, e sarà targata Friedkin.