Roma, le possibili alternative a Gasperini. Stallo sul ds Petrachi

Gasperini ma non solo. Proprio perché quella del tecnico dell'Atalanta è una pista complicata, la Roma valuta anche altro. Dalle suggestioni autoctone (De Rossi) a quelle straniere - sottolinea La Gazzetta dello Sport - con in prima fila i nomi di Fonseca e Blanc, anche se c’è chi sogna Wenger o Mourinho.

Questione ds - Titoli di coda sul direttore sportivo Petrachi, che non si libererà prima di fine stagione, sempre che trovi un accordo con Cairo. In questo caso - sottolinea il quotidiano - alla Roma piacciono tanti granata, da Belotti a Meité, da Izzo a Sirigu. E chissà che anche una supervalutazione di qualcuno non aiuti a uscire dallo stallo.