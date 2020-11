Roma, le priorità di Tiago Pinto: rinnovi, riorganizzazione settore giovanile e area scouting

Secondo Sky Sport, Tiago Pinto opererà accanto a Morgan De Sanctis, destinato a rimanere il ds della Roma, come un vero e proprio plenipotenziario del club giallorosso. Tra le priorità del lusitano ci sono i rinnovi contrattuali, la riorganizzazione del settore giovanile e la ristrutturazione dell’area scouting. Per il mercato il principale obiettivo è un esterno destro, ma prima vengono i rinnovi: il primo a beneficiarne dovrebbe essere Antonio Mirante, in scadenza al giugno 2021. Si passerà poi a trattare con Lorenzo Pellegrini, per cercare un punto d’intesa e prolungare il suo attuale contratto (in scadenza al 2022) e togliere la clausola rescissoria da 30 milioni di euro.