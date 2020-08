Roma, le prossime mosse di Friedkin: Zaniolo e Pellegrini non si toccano. In attesa di un ds

Giornata storica ieri per la Roma. Il club giallorosso è ufficialmente passato nelle mani di Dan Friedkin e può iniziare dunque un nuovo corso per la squadra della Capitale. Ultimati gli ultimi dettagli burocratici adesso è il momento di pensare agli step successivi che vanno dall’assetto dirigenziale alla squadra allenata da Paulo Fonseca.

Zaniolo e Pellegrini non si toccano - Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si aspetta di vedere la situazione dei vari Paratici, Ausilio e Giuntoli con il mercato che per ora verrà fatto dal CEO Fienga e da De Santis. Per quanto riguarda la squadra, Zaniolo e Pellegrini sono considerati due colonne e non verranno ceduti.