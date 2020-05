Roma, le prove di difesa a tre aprono le porte all'arrivo di Vertonghen

Le prove di difesa a tre che sta portando avanti Paulo Fonseca in vista del ritorno in campo, spingono nella direzione di Jan Vertonghen che nel prossimo campionato potrebbe trasformarsi nel faro della retroguardia della Roma. Il centrale in scadenza col Tottenham, sarebbe perfetto per completare il reparto mettendosi al centro dei tre difensori e probabilmente anche il lavoro del tecnico romanista è spinto dal fatto che l'obiettivo è più vicino rispetto a qualche settimana fa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.