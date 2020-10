Roma, le seconde linee steccano ancora. A gennaio servono un paio di innesti

“Non esiste una Roma A e una B”. A dirlo è Paulo Fonseca dopo il pari con il Cska Sofia, ma i numeri parlano chiaro: le seconde linee non si avvicinano nemmeno alla formazione titolare. Il portoghese, contro Young Boys e Sofia, cambia rispettivamente nove e otto undicesimi della squadra tipo schierata in campionato e in entrambi i primi tempi non è in grado di segnare un gol, producendo anche pochissima mole di gioco. E quando a Fonseca gli viene chiesto se a gennaio si aspetta dei rinforzi, risponde così: “Vedremo, per ora dobbiamo fare con quello che abbiamo”. Parole che fanno comunque capire come il tecnico si aspetti un ulteriore aiuto dai Friedkin dopo esser stato già accontentato su Smalling, Mkhitaryan e Pedro. D’altronde in un’intervista a Record, l’allenatore della Roma non si era nascosto: “Sul mercato si poteva fare meglio”, rimproverando alla società soprattutto l’assenza di un sostituto di Kluivert.

A gennaio, se le condizioni lo permetteranno, da Trigoria faranno un altro tentativo per El Shaarawy. La condizione, però, sarà una e una soltanto: a ogni entrata dovrà corrispondere una pari uscita. I conti della Roma non permettono altro e per questo anche il prossimo sarà un mercato complicato. La priorità andrà all’esterno d’attacco, nonostante a Fonseca serva anche un terzino destro. Per ora sono in tre: Karsdorp, Santon e Bruno Peres, ma nessuno di questi da garanzie. Discorso diverso per Milik, per il quale c’era l’accordo a settembre, saltato poi per delle questioni non risolte tra calciatore e Napoli. Da febbraio, se non dovesse rinnovare con De Laurentiis, sarà libero di firmare a zero con qualunque squadra. Un’occasione di mercato che però non fa gola solo alla Roma.