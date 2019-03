© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione sulla Roma che stasera sfiderà il Porto. Secondo Sky Sport 24, previste due maglie dal 1' per Karsdorp e Perotti nell'undici di Di Francesco per affrontare i Dragoes in Portogallo. Questo il possibile schieramento, col classico 4-3-3 di Di Francesco.

Roma (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, Perotti.