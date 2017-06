Roma, Lemos del Las Palmas il primo nome se parte un big

© foto di J.M.Colomo

Monchi ha ribadito ieri che la Roma non è un supermercato ma è possibile che uno dei difensori centrali giallorossi possa partire in questa finestra di mercato. Difficile al momento che si tratti di Rûdiger (viste le parole del ds spagnolo), più probabile che sia uno fra Manolas (che ancora non ha rinnovato) e Fazio (che meno si sposa all'idea di gioco delineata da Di Francesco). Nel caso dovesse partire uno di questi tre calciatori, Monchi avrebbe pronto il sostituto: Mauricio Lemos, uruguaiano classe '95 del Las Palmas, in gol 5 volte nelle 23 partite giocate quest'anno in Liga. A riportarlo Il Messaggero.