Roma, lieve distorsione alla caviglia per Federico Fazio. I convocati per il test col Frosinone

Federico Fazio non è stato convocato dal mister Paulo Fonseca per la sfida contro il Frosinone, in programma alle 18 di oggi. Il difensore, al centro anche di trattative di mercato, ha riportato una lieve distorsione alla caviglia. Ecco di seguito l'elenco dei convocati per il match amichevole contro il Frosinone.

Portieri: Pau Lopez, Pietro Boer, Antonio Mirante.

Difensori: Rick Karsdorp, Juan Jesus, Davide Santon, Daniele Trasciani, Gianluca Mancini, Moustapha Seck, Devid Bouah, Roger Ibanez, Riccardo Calafiori.

Centrocampisti: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Amadou Diawara.

Attaccanti: Henrikh Mkhitaryan, Mirko Antonucci, Diego Perotti, Cengiz Ünder.