© foto di Federico Gaetano

Al tempo dei social, anche una foto o un tweet si trasforma in notizia. E così, Viktor Tsygankov, esterno offensivo classe 1997 della Dinamo Kiev - sul quale la Roma avrebbe messo gli occhi da tempo - ieri ha fatto parlare di sé per una story pubblicata dall'Olimpico dove stava assistendo al match con il Sassuolo. Dal Brasile, invece, rimbalza l'interesse per due giovani del Flamengo: si tratta di Lincoln (classe 2000) e Reinier, 16enne enfant prodige del calcio verde oro (ha già una clausola di 70 milioni). Il club rubro-negro, è interessato a Gerson: proposta a Monchi la possibilità di acquistare il 40 per cento del cartellino del centrocampista ma i giallorossi preferiscono un'altra formula. Lo riporta Il Messaggero.