Roma, linea verde a centrocampo. Per Zaniolo è tempo di rinnovare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'acquisto di Amadou Diawara rende il centrocampo della Roma ancora più giovane: l'ex Bologna, 21 anni, si aggiunge a Pellegrini, Cristante e Zaniolo, tutti Under-25. E se dovesse arrivare anche Barella, i giallorossi avrebbero in rosa gran parte degli elementi su cui il CT Roberto Mancini può costruire la Nazionale del futuro.

Alternative per il 4-2-3-1 - Paulo Fonseca, ora, dovrà cercare di sfruttare al meglio il potenziale dei suoi ragazzi. Nel 4-2-3-1 che è marchio di fabbrica del tecnico portoghese, Diawara potrebbe essere intoccabile al in mezzo; con lui, qualora non si concretizzi l'acquisto del cagliaritano, ci potrebbe essere spazio per Pellegrini, che però potrebbe occupare anche la posizione del trequartista.

Rinnovo - Da valutare c'è la situazione relativa al futuro di Nicolò Zaniolo. Stasera, secondo La Gazzetta dello Sport, è previsto un incontro tra Gianluca Petrachi e Claudio Vigorelli per discutere del rinnovo del 20enne ex Inter, con lo stipendio che dovrebbe passare da 300mila euro a 2 milioni, magari con l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili. L'intesa si troverà, anche perché il giocatore ha voglia di restare nella capitale almeno per un'altra stagione.