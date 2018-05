Roma-Liverpool 1-2, al 45' inglesi avanti: ai giallorossi ora serve il 5-2

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo tempo della semifinale di ritorno tra Roma e Liverpool termina 2-1 in favore degli inglesi. I Reds passano in vantaggio dopo neanche 10 minuti sfruttando un errore clamoroso di Nainggolan che favorisce il contropiede concluso in porta da Mané. I giallorossi trovano la forza di pareggiare dopo soli 4' minuti grazie all'autogol di Milner, ma è Wijnaldum che poi al 26' riporta in avanti la squadra di Klopp sempre grazie a un errore collettivo della Roma dentro la propria area di rigore. El Shaarawy, forse il migliore dei suoi, recrimina per un rigore non concesso e soprattutto per un palo colpito al 35' che avrebbe potuto riportare gli uomini di Di Francesco in carreggiata. Serve il 5-2 adesso almeno per andare ai supplementari.