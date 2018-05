Roma-Liverpool 4-2, i giallorossi vincono col cuore ma a Kiev volano i Reds

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Parte forte la Roma, sospinta dai 65mila tifosi giallorossi che hanno assordato gli orecchi dei giocatori fin da mezz'ora prima della partita. L'intento di Di Francesco è chiaro: replicare quanto fatto contro il Barcellona, ovvero segnare nel primo quarto d'ora e poi volare sulle ali dell'entusiasmo. Il Liverpool però si difende subito con grande ordine e cerca, quando può, di sfruttare i micidiali contropiedi del tridente dei sogni con Momo Salah a guidare l'offensiva.

Al 9' minuto accade l'irreparabile. I piani di Di Francesco vanno a farsi benedire a causa di un clamoroso errore a centrocampo di Radja Nainggolan, che passa la palla centralmente favorendo l'intervento di Milner. Lancio per Mané e vantaggio del Liverpool, che ha il sapore di una condanna arrivata troppo presto. La Roma subisce il colpo soprattutto sotto il piano tattico. L'unico che pare mantenere la calma è Kolarov che sbracciandosi prova ad aiutare Di Francesco a ritrovare la quadra.

Il pareggio arriva in modo fortuito ma prestissimo, esattamente al 14', e questa volta la Roma è fortunata. Un cross dalla destra di Florenzi trova la sponda centrale di El Shaarawy e la deviazione di Milner in contrasto con Dzeko. Una rete che tiene vive le speranze dei giallorossi, visto che le reti da segnare per passare sono di nuovo tre. Il pubblico dell'Olimpico torna a ruggire e il Liverpool pare quanto meno aver meno vigore rispetto all'andata.

Nel momento peggiore del Liverpool, sono gli stessi Reds a mettere nei guai nuovamente la Roma con il gol del 2-1. Un pastrocchio difensivo dei giallorossi, permette a Wijnaldum di ricevere una palla al centro dell'area di rigore di Alisson e di battere con estrema semplicità il brasiliano. Adesso i giochi tornano a farsi complicati per Di Francesco e i suoi, per i supplementari servono quattro gol, ma i giallorossi non appaiono così brillanti come nel match ribaltato contro il Barcellona.

Al 35' è El Shaarawy ad avere il guizzo giusto che potrebbe permettere alla Roma di rientrare in partita quanto meno con il pareggio. Il Faraone parte dalla sinistra e salta due uomini, poi con un destro al giro prova a puntare il secondo palo, ma la leggera deviazione di Van Dijk carambola la palla sul legno alla sinistra di Karius per poi tornare inutilmente in gioco. Questa volta, i giallorossi, sono anche sfortunati.

Il primo tempo finisce senza ulteriori sussulti se non un rigore chiesto da El Shaarawy ma negato con convinzione dall'arbitro Skomina. Adesso la Roma deve segnare almeno quattro gol per andare ai supplementari.

Il secondo tempo riparte senza cambi e con una Roma che non ha molte idee ma ha un El Shaarawy in grande forma. E' proprio lui che dopo solo 6 minuti dalla ripresa, punta l'area di rigore dopo il buco di Alexander-Arnold, calcia verso la porta trovando la respinta di Karius ma anche l'ottima posizione di Dzeko che con precisione segna il 2-2 che trascina ancora una volta l'Olimpico.

Al 60' è Cengiz Under ad avere una palla clamorosa per passare in vantaggio. De Rossi lancia il turco in area di rigore, che prende il tempo a Robertson calciando però troppo debolmente, con la palla che termina tra le braccia sicure di Karius. La Roma in questo momento spinge forte e per poco, al 62', non trova la rete con El Shaarawy che a colpo sicuro dopo una serie di batti e ribatti, trova la deviazione di Alexander-Arnold, che però devia col braccio. Il rigore sembrava abbastanza solare, il replay lo conferma. Skomina, in questo caso, commette un errore clamoroso, che avrebbe potuto portare anche al vantaggio numerico vista la chiara occasione da rete.

Poco prima del cambio tra De Rossi e Gonalons, è il Liverpool a tornare a farsi sotto dopo un lungo predominio giallorosso. Firmino sfrutta bene un'azione solitaria di Milner, rifinita da Mané, per calciare verso la porta romanista, ma Alisson non sbaglia e devia la palla in fallo laterale con un bell'intervento a terra. A questo punto, è già il 75' e Di Francesco si gioca la carta della disperazione, sostituendo un applauditissimo El Shaarawy con il giovanissimo Antonucci.

Il gol del vantaggio tanto atteso e tanto cercato, arriva all'85 ed è il primo in Champions League per Radja Nainggolan. Una bella intuzione dalla sinistra di Kolarov, libera al tiro il giocatore belga che come un cecchino spedisce la palla in rete: palo-gol e Karius battuto.

Al terzo minuto di recupero, quello finale, è Cengiz Under a sfruttare un tocco di mano di Klavan per conquistare il rigore che permette alla Roma, con la doppietta di Nainggolan a chiudere il match sul 4-2.

L'avventura della Roma termina così con una vittoria, un grande cuore e molti rimpianti. La partita d'andata di Anfield Road ha rovinato i piani giallorossi, che hanno provato a ribaltare ancora una volta il risultato, come già accaduto nei turni precedenti, ma senza quel pizzico di fortuna che gli avrebbe permesso di entrare nella storia e ovviamente nella finale di Kiev. Una Champions League comunque vissuta da protagonista, con Di Francesco che è andato a un passo da conquistare una finale che avrebbe fatto davvero gridare al miracolo. In Ucraina ci va il Liverpool di Klopp e Salah, ma la Roma esce con il petto gonfio e tra le lacrime di un Olimpico che non ha mai smesso di crederci.