Roma-Liverpool, i giallorossi schierano anche la...scaramanzia

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Le tradizioni italiane, quando si parla di Champions League, vanno rispettate. E allora ecco che la Roma, visto il clamoroso risultato ottenuto contro il Barcellona, ha deciso di rispolverare la cara vecchia scaramanzia italica, riproponendo la conferenza stampa del pre gara nelle medesime modalità della sfida con i catalani.

Di Francesco da una parte, Nainggolan dall'altra. Stesse posizioni, stesso orario. Addirittura in sala stampa c'è chi fa il conto delle coincidenze rispetto ai quarti di finale: stessa giornata uggiosa, stessa atipica e fresca pioggia romana. Quando si è in cerca di un miracolo, ci si attacca a tutto e, come ci ha abituato Trapattoni qualche anno fa, anche la Roma ha deciso di sfruttare anche la componente scaramanrtica.

E' chiaro che ci vorrà molto di più di un banale accorgimento per ribaltare ciò che è accaduto ad Anfield, e Di Francesco non si sogna nemmeno di fare i conti con la fortuna, però allo stesso tempo, per caricare la vigilia, è giusto utilizzare tutti i mezzi necessari. Gli italiani sono famosi per le proprie tradizioni e culture e, considerando che contro il Barcellona, qualcuno ha paragonato la Roma addirittura alla Nazionale, ecco che il sentimento popolare scende in campo anche all'Olimpico.